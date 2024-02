Em duelo equilibrado, o São Bernardo fez 1 a 0 na Portuguesa e voltou a vencer no Campeonato Paulista após duas rodadas. Jogando em casa, no estádio Primeiro de Maio, no ABC, fez o único gol logo no começo com Matheus Régis após falha bizarra da zaga adversária. A partida foi válida pela sexta rodada.