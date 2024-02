Custou, mas o São Bernardo conquistou os três pontos, ao vencer o rival Santo André, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no estádio 1º de Maio, no encerramento da nona rodada do Campeonato Paulista. No clássico do ABC, os donos da casa marcaram o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo, furando a retranca do rival, que atuou boa parte do jogo com um jogador a menos.