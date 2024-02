O Santos vacilou no Estádio José Maria de Campos Maia, neste domingo, e deixou o Mirassol buscar um empate por 2 a 2 aos 45 minutos do segundo tempo. A situação fica ainda mais frustrante pelo fato de que os santistas tinham um jogador a mais desde o início do segundo tempo, já que Rodrigo Ferreira foi expulso aos 15 minutos.