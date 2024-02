Em noite pouco inspirada, o Santos dependeu da bola parada para sair de São Bernardo do Campo com a vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Joaquim anotou já na reta final de um duelo fraco e muito travado no Estádio 1º de Maio, que contou com o clima amplamente favorável ao time alvinegro.