O líder Santos soube se aproveitar da crise instaurada no Corinthians para emplacar mais uma vitória no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, na Vila Belmiro e sob os olhares do ídolo Neymar, o time de Fábio Carille expôs a desordem do time do Parque São Jorge, fez um jogo modesto e, mesmo assim, saiu vencedor com gol solitário de João Schmidt.