Em clima de descontração, o time do Santos treinou, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, ainda com a expectativa de conseguir terminar com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. O trabalho, feito sob orientação do técnico Fábio Carille, teve um momento inusitado, no qual o venezuelano Otero acertou uma bolada no nariz do compatriota Tomás Rincón.