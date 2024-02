Após muito diálogo com a Polícia Militar, o Ministério Público e a Federação Paulista de Futebol (FPF), o Santos recebeu o aval e mandará o duelo com o São Bernardo no Morumbis. A partida acontecerá no dia 25 de fevereiro, às 11h. A mudança foi confirmada pelo presidente Marcelo Teixeira, que comemorou o fato nas redes sociais.