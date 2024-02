Já classificado para a fase eliminatória do Paulistão, o Santos, que não perdia desde a 3ª rodada, voltou a cair no Estadual. Neste domingo, a equipe de Fábio Carille cedeu à pressão imposta pelo intenso primeiro tempo do Novorizontino em plena Vila Belmiro e perdeu por 2 a 1. O resultado é péssimo para o São Paulo no Grupo D, que cai para a vice liderança da chave com 14 pontos. O time de Novo Horizonte chega a 15 com um jogo a mais.