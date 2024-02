Classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos celebrou com a torcida sua melhor fase na reconstrução do time após o rebaixamento para a Série B. De volta ao MorumBis após dez anos, a equipe alvinegra derrotou, sob os olhares de mais 50 mil torcedores na manhã paulistana (maior público do Paulistão nesta temporada), o São Bernardo por 2 a 1, com gols de Morelos e Willian Bigode; João Paulo, contra, após chute de Romisson, descontou para os visitantes.