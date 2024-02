O primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras na temporada 2024 terminou com um saldo de quatro jogadores lesionados. O empate por 2 a 2 em Barueri, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, foi marcado pela atuação heroica do time alvinegro, que buscou a igualdade no placar com dois jogadores a menos e o zagueiro Gustavo Henrique como goleiro depois de estar perdendo por 2 a 0.