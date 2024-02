Carlos Sainz Jr. e Lewis Hamilton afirmaram, nesta quinta-feira, em Manama, que não há animosidade entre eles após a notícia surpreendente no início do mês de que o britânico ocupará o lugar do espanhol na Ferrari em 2025. O heptacampeão deve ingressar na equipe como parte de um contrato de vários anos e será parceiro do monegasco Charles Leclerc, que também recentemente estendeu seu próprio futuro com a escuderia.