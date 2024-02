Elena Rybakina é a grande vencedora do WTA 500 de Abu Dabi. A tenista do Casaquistão ergueu o troféu com vitória em sets corridos diante da russa Daria Kasatkina, algoz de Bia Haddad nas semifinais de sábado. Em somente 1h11min, a campeã fez 6/1 e 6/4 para erguer seu sétimo troféu de simples na carreira.