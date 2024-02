Dybala chegou à Roma de graça e vem se destacando na equipe que busca se reerguer no cenário mundial. Nesta segunda-feira, o atacante argentino disputou seu 43º jogo pela equipe na história do Campeonato Italiano e chegou aos 23 gols - ainda tem 12 assistências. Com hat-trick do astro, o time fez 3 a 2 no Torino e entrou de vez na briga por vagas na próxima edição da Liga dos Campeões.