Em um jogo dramático, com direito a empate no tempo normal de 1 a 1 e uma prorrogação sofrida, a Roma derrotou o Feyenoord nos pênaltis por 4 a 2, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico, e garantiu a classificação às oitavas de final da Liga Europa. Nos pênaltis os italianos levaram a melhor. Paredes, Cristante , Aouar e Zalewski converteram suas cobranças enquanto Lukaku desperdiçou. Pelo lado do rival, Ueda e Hartman acertaram seus chutes, mas Hancko e Alireza pararam no goleiro Svilar.