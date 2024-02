O Novorizontino contou com a estrela do atacante Rodolfo para superar o Guarani por 2 a 0 nesta segunda-feira. O experiente atacante entrou no intervalo e em 16 minutos marcou os dois gols da vitória no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no duelo que marcou o encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista.