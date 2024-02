A seleção brasileira de futebol conheceu a ordem dos adversários na fase final do Pré-Olímpico. A equipe, comandada por Ramon Menezes, começará enfrentando o Paraguai, em duelo marcado para esta segunda-feira, às 17h, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Depois, pegará a Venezuela e encerrará sua participação no torneio frente à Argentina. O lateral Rikelme declarou que o Brasil está preparado para enfrentar qualquer adversário.