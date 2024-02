O Tottenham perdeu grande oportunidade de entrar na briga pelo título do Campeonato Inglês ao ceder o empate por 2 a 2 ao Everton nos minutos finais do duelo realizado neste sábado, no Goodison Park, em Liverpool, pela 23ª rodada. A vitória, que escapou entre os dedos, selaria com chave de ouro a grande atuação do atacante Richarlison, que marcou os dois gols contra seu ex-clube.