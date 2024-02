A temporada 2024 da Fórmula 1 começou com um resultado inesperado. O australiano Daniel Ricciardo, da equipe RB, foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP do Bahrein, nesta sexta-feira. Ele foi seguido de perto pelos dois carros da McLaren, pilotados pelo britânico Lando Norris e pelo australiano Oscar Piastri. O tricampeão mundial Max Verstappen foi o sexto mais veloz.