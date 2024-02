O Santos encerrou sua minitemporada no interior paulista nesta terça-feira com treino em Mirassol. Na quarta, o time do técnico Fábio Carille disputa contra o São Paulo, no MorumBis, seu terceiro clássico no Campeonato Paulista (perdeu do Palmeiras e ganhou do Corinthians). Depois de marcar, de cabeça, o gol da vitória sobre o Corinthians e ser poupado no início do jogo contra o Mirassol, no domingo, o volante João Schmidt volta ao time titular confiante em brilhar diante do ex-time.