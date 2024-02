Os reservas do Liverpool mostraram talento e eliminaram o Southampton, da Segunda Divisão, por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Anfield Road, e garantiram vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Na briga por um lugar nas semifinais, o time do técnico Jurgen Klopp vai encarar o Manchester United, que derrotou o Nottingham Forest, com um gol de Casemiro.