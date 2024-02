Os novos reforços do Tricolor para a temporada 2024 fizeram uma visita guiada na Arena. Diego Costa, Dodi, Du Queiroz, Marchesín, Mayk, Pavón e Soteldo foram recepcionados pelo presidente Alberto Guerra e se aprofundaram mais sobre os 120 anos do Grêmio no Museu Hermínio Bittencourt.