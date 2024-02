Mesmo com rodízio no elenco por causa da Copa Libertadores, o Red Bull Bragantino venceu mais uma e segue na liderança do Grupo C do Paulistão. Neste sábado, superou o Ituano por 1 a 0 no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 10ª e antepenúltima rodada. O resultado agrava ainda mais a crise do adversário, que segue lutando contra o rebaixamento.