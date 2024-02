O Red Bull Bragantino foi o primeiro time brasileiro a entrar em campo na atual edição da Copa Libertadores. O time paulista não teve vida fácil, encontrou dificuldades para criar as jogadas e acabou ficando no empate por 0 a 0, nesta terça-feira, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela partida de ida da fase prévia.