Com um gol do meio de campo de Eduardo Sasha, o Red Bull Bragantino derrubou a invencibilidade do Novorizontino ao bater o adversário por 2 a 0. A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista, foi realizada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, nesta quarta-feira.