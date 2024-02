Em jogo tenso e de nível técnico abaixo da média, o Real Madrid superou o Sevilla por 1 a 0, neste domingo, manteve sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol e ainda ampliou sua série invicta na competição. Agora são 20 jogos sem derrota, sequência que garante o Real com oito pontos de vantagem na frente do vice-líder Barcelona.