Maior campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid demonstrou como jogar a principal competição entre clubes da Europa nesta terça-feira. Jogando na casa do adversário, a RB Arena, o time espanhol venceu o Leipzig por 1 a 0, manteve os 100% de aproveitamento na competição e agora joga em casa com vantagem do empate para avançar às quartas de final.