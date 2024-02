Enfileirando vitórias no Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu a chance de disparar ainda mais na liderança ao ceder o empate ao Rayo Vallecano por 1 a 1, neste domingo, no estádio de Vallecas, pela 25ª rodada. Com isso, deu a oportunidade para o Girona voltar na disputa pelo título.