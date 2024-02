O Corinthians continua no mercado em busca de reforços para qualificar o elenco e está próximo de fechar a contratação do meio-campista Igor Coronado. O brasileiro de 31 anos ficou livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, clube pelo qual atuou ao lado de craques do futebol mundial, como o francês Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, além de N'Golo Kanté, ex-Chelsea, e Fabinho, ex-Liverpool.