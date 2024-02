Os fãs de automobilismo foram surpreendidos na quinta-feira com o acerto de Lewis Hamilton com a Ferrari. O heptacampeão mundial cumprirá o seu contrato com a Mercedes nesta temporada da Fórmula 1 e vai correr pela equipe italiana a partir de 2025. Em comunicado oficial, o inglês de 39 anos disse que a decisão foi "difícil", mas afirmou ser o momento certo para um "novo desafio".