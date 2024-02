Endrick é um dos principais fenômenos revelados pelo futebol brasileiro nos últimos anos. Aos 17 anos, o jovem do Palmeiras já está acertado para jogar no Real Madrid a partir da metade de 2024. O sucesso, com boas marcas de gols e títulos, levou torcedores a compará-lo com Neymar, hoje com 32 anos, mas quando ele tinha 17, em 2009, e vestia a camisa do Santos.