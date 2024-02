Eleito em dezembro do ano passado com a missão de recolocar o Santos na elite do futebol nacional, o presidente Marcelo Teixeira tem tido um início de ano com resultados no campo até certo ponto surpreendentes em função do trabalho de reformulação do clube. Mas desde que assumiu, muitas têm sido as prioridades: entre as principais, administrar um rombo de R$ 65 milhões herdados da gestão anterior, a montagem de um time que possa garantir o acesso à Série B do Brasileiro e ainda uma possível repatriação do atacante Neymar, atualmente no futebol da Arábia Saudita.