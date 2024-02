O presidente do Paris Saint-Germaint, Nasser Al-Khelaifi, mandou um recado direto para as autoridades parisienses nesta quinta-feira, ao falar sobre a recusa da prefeitura em negociar a venda do estádio Parque dos Príncipes e disse que o clube não tem mais interesse em mandar jogos no local. "Acabou, vamos deixar o Parque dos Príncipes", afirmou.