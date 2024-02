Os Jogos de Paris-2024 começam daqui cinco meses, mas nesta quinta-feira foi inaugurada a Vila Olímpica, local onde as delegações do mundo todo ficarão hospedadas. São esperados 14.500 atletas no complexo de 82 quarteirões. Com presença de autoridades francesas, como a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente Emmanuel Macron disse que é um orgulho entregar a obra da vila ecológica.