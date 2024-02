Focada em voltar a vencer após dois jogos de jejum para continuar na briga pela classificação no Grupo B do Campeonato Paulista, a Ponte Preta tem um desafio importante neste final de semana. Afinal, no domingo, enfrenta o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo, local onde nunca venceu e tenta quebrar o tabu.