A histórica vitória sobre o Corinthians deixou a Ponte Preta próxima de repetir um feito que não acontece há quatro anos: passar da fase de grupos do Campeonato Paulista. A última vez que isso aconteceu foi em 2020. Também sob o comando de João Brigatti, a Ponte eliminou o Santos nas quartas de final e caiu na semifinal para o Palmeiras, com uma derrota por 1 a 0 no Allianz Parque.