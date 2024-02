Com objetivos distintos no Campeonato Paulista, Ponte Preta e Ituano ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 9ª rodada. O time campineiro, que estreou seu uniforme novo, com o retorno da empresa Diadora, perdeu grande chance de se firmar na zona de classificação, enquanto o time de Itu continuou ameaçado de rebaixamento.