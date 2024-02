A Ponte Preta confirmou seu mais novo reforço para a temporada 2024. Trata-se do meia Dudu Scheit, revelado nas categorias de base do Athletico-PR e que em 2023 defendeu o Operário-PR. Nas últimas semanas, a direção intensificou as conversas pelo jogador de 22 anos e agora o negócio finalmente acabou concretizado.