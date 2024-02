Depois de levar o empate nos segundos finais da partida contra o São Bernardo, pelo placar de 3 a 3, na noite de domingo, a Ponte Preta abriu a semana com problemas na lateral-direita visando o duelo contra o Botafogo, que acontece na quarta-feira, fora de casa, no estádio Santa Cruz, às 19h. Atualmente, a equipe campineira é a terceira colocada do Grupo B com seis pontos.