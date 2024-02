A Ponte Preta realizou um evento para apresentar o seu novo uniforme, fruto de uma parceria com a Diadora, que fará sua terceira passagem pelo clube. A estreia do composto será neste sábado, às 20h, no duelo com o Ituano, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Foram exibidos os uniformes de jogo, treino e polos da comissão técnica e dos jogadores.