Marcado na final da Supercopa Rei por ter perdido o pênalti que deu o título do torneio para o São Paulo, o lateral-esquerdo palmeirense Piquerez usou as redes sociais para se posicionar sobre o lance decisivo. Na postagem, ele diz que não fugiu à responsabilidade e que vai continuar se apresentando como cobrador toda vez que for solicitado.