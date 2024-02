O Palmeiras está com o São Paulo engasgado, tanto que o lateral Piquerez citou o clássico, válido pela 11ª rodada, como um dos objetivos do time nesta reta decisiva da primeira fase do Campeonato Paulista. Com a classificação assegurada para as quartas de final do torneio, o jogador quer a sua equipe mirando a liderança geral, hoje do Santos.