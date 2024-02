O Corinthians apresentou neste sábado o atacante Pedro Raul, ex-Vasco, que chega para tentar combater a escassez de gols do clube neste início de Campeonato Paulista. Em seu primeiro contato com a imprensa, o jogador revelou ter ficado noites sem dormir após receber o contato do clube paulista e considerou a oportunidade como "irrecusável".