Atual bicampeã do Aberto da Austrália e número 2 do mundo, Aryna Sabalenka é uma das tenistas mais temidas do circuito por causa de seu jogo agressivo. Mas quando a adversária é Donna Vekic, a história muda. Nesta terça-feira, as tenistas se enfrentaram pela oitava vez na história e a croata ganhou o sexto jogo, derrubando a belarussa logo na estreia do WTA 1000 de Dubai com 6/7 (5/7), 6/3 e 6/0.