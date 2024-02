Cristian Pavón chegou ao Grêmio somente na sexta-feira. Treinou e já estreou no sábado, entrando no segundo tempo e deixando sua marca na goleada por 6 a 2 sobre o Santa Cruz no Campeonato Gaúcho. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, o atacante argentino brincou sobre o fato de marcar antes de dar a primeira entrevista em um novo clube e já esquentou o clássico com o Internacional, agendado para domingo, ao dizer que o técnico Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Atlético-MG, agora deixou de ser seu amigo por estar no oponente.