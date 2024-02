O Palmeiras recebe o Mirassol neste sábado, na Arena Barueri, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O time treinado por Abel Ferreira tem protagonismo no Brasil e na América do Sul atualmente, conquistando torneios nos dois níveis nos últimos anos. Há pouco mais de dez anos, porém, a equipe vivia um período de dificuldades. Recém-rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2012, o Palmeiras tem uma de suas goleadas sofridas mais emblemáticas justamente contra o Mirassol, em 27 de março de 2013: 6 a 2.