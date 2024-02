A diretoria do Palmeiras oficializou nesta quarta-feira a contratação do jovem atacante Lázaro, que pertence ao Almería, da Espanha. O jogador de 21 anos assinou vínculo de empréstimo até o fim deste ano, com opção de prorrogação do contrato até julho de 2025. O acerto é uma das principais apostas do clube paulista para a temporada, principalmente após as reclamações da torcida quanto à falta de novos atacantes no elenco ao longo do ano passado.