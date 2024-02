Abel Ferreira evitou falar sobre a decisão da Supercopa Rei com o São Paulo na coletiva de quarta-feira. Disse que a preparação do Palmeiras, com um dia de atraso, começaria somente nesta quinta-feira. E, logo cedo, o comandante português deu início ao trabalho para buscar a primeira taça na temporada, domingo, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Foram 60 minutos intensos de treinos técnicos para anular todas as virtudes do oponente e, ao mesmo tempo, armar o poderio ofensivo verde.