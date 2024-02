Preservando alguns titulares, o Palmeiras deixou a desejar na noite desta segunda-feira, no Estádio Bruno José Daniel, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Diante do pior time do Estadual, a equipe de Abel Ferreira foi castigada e perdeu a chance de assumir a ponta da classificação geral. López voltou a ser decisivo, mas Lohan, nos minutos finais, deixou tudo igual e decretou o empate por 1 a 1.