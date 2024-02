O Palmeiras assumiu a liderança geral do Paulistão ao ganhar da Portuguesa por 2 a 0 nesta quarta-feira. No Canindé, o time de Abel Ferreira, escalado com titulares, jogou para o gasto. Fez um primeiro tempo sonolento e acordou no segundo, assim que o rival teve um jogador expulso, para marcar com o artilheiro Flaco López, o melhor jogador da equipe neste início de temporada, e Gabriel Menino, nos acréscimos.