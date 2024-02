Flaco López é o nome do Palmeiras na temporada 2024. Alfinetado por Abel Ferreira, o argentino vive sua melhor fase e deu mais uma vitória ao clube nesta quinta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O centroavante entrou na reta final e fez o único gol do jogo diante do São Bernardo, o que o tornou o artilheiro do Estadual, com cinco bolas na rede, superando Raphael Veiga.